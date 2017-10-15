ضبط 17 سلاحا غير مرخص بقنا وتنفيذ 1461 حكم خلال حملة أمنية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي

قادت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة، وتمكنت الحملة من ضبط 17 قطعة سلاح ناري غير مرخص وحائزيها من الخارجين، وضبط أحد تجار المواد المخدرة متلبسا وبحوزته 28 لفافة بناجو، وضبط 12 قضية آداب، وتنفيذ 1461 حكما.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.