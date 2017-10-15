أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 17 سلاحا غير مرخص بقنا وتنفيذ 1461 حكم خلال حملة أمنية بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 17 سلاحا غير مرخص بقنا وتنفيذ 1461 حكم خلال حملة أمنية بقنا

08:29 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط 17 سلاحا غير مرخص بقنا وتنفيذ 1461 حكم خلال حملة أمنية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي

قادت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة، وتمكنت الحملة من ضبط 17 قطعة سلاح ناري غير مرخص وحائزيها من الخارجين، وضبط أحد تجار المواد المخدرة متلبسا وبحوزته 28 لفافة بناجو، وضبط 12 قضية آداب، وتنفيذ 1461 حكما.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس قطاع التعليم العام من الأقصر: إنشاء كنترول للثانوية العامة بمحافظة

    أخبار

  • ضبط 18 قطعة سلاح غير مرخص و26 قضية تموين في قنا

    أخبار

  • ضبط 41 حالة في حملة أمنية بالبحيرة

    أخبار

  • بالصور.. كيف قتل سيدتان ورجل سائق توكتوك في البحيرة؟

    أخبار

إعلان

8acc531602.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي