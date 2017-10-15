وزير الأوقاف يتوجه للوادي الجديد على رأس وفد

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، متوجها على رأس وفد إلى الوادى الجديد، فى زيارة للمحافظة تستغرق يومين يفتتح خلالها مسجدا بقرية الجزائرى التابعة لمركز ومدينة الخارجة.

كما يعقد وزير الأوقاف خلال زيارته للوادى الجديد لقاء جماهريا مع الأئمة والدعاة، وشباب المحافظة، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، يعرض خلالها مختلف قضايا المجتمع ورؤية الإسلام فى مواجهتها مع الرد على الأسئلة والمشاكل التى يثيرها الشباب.

ويغرس الدكتور جمعة خلال الزيارة نخلة تحمل اسمه، ضمن مبادرة ازرع نخلة التى أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، كما يتفقد مول هيئة الأوقاف بالمحافظة، ويعقد لقاء مع محافظ الوادى الجديد بمقر مكتبه.