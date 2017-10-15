انتخابات ألمانية مبكرة لاختبار المزاج السياسي الوطني

هانوفر - (د ب أ)

من المتوقع أن يتوجه أكثر من ستة ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في انتخابات مبكرة تشهدها ولاية ساكسونيا السفلى بوسط ألمانيا، والتي من المحتمل أن تكون بمثابة اختبار مهم للمزاج السياسي في البلاد بعد مرور 3 أسابيع فقط على الانتخابات الوطنية.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتقدم بنسبة بسيطة على الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبيل الانتخابات التي تجرى قبل موعدها المحدد بـ3 أشهر.

وتمت الدعوة إلى انتخابات ساكسونيا السفلى بعد أن ترك عضو من حزب الخضر الائتلاف الذى يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء في الولاية ستيفان ويل وانضم إلى الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة برند ألثوسمان، الأمر الذي جعل ويل بدون أغلبية برلمانية.

ومن المحتمل ان تمهد انتخابات اليوم الأحد الطريق أمام ميركل لإجراء محادثات رسمية لتشكيل ائتلافها الوطني الجديد المكون من ثلاثة أحزاب مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.