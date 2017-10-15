8 نصائح للحصول على جلد ناعم خلال فصلي الخريف والشتاء

كتبت - هدير غيث:

تُعد مشكلة جفاف الجلد، تواجه الكثير من الأشخاص وخاصة خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بسبب كثرة الأتربة والبرودة الشديدة، لذا وضح دكتور هشام سعد، استشاري الجلدية والليزر، بعض النصائح للحصول على بشرة ناعمة، وهي:

1- استخدام المرطبات باستمرار.

2- عدم استخدام الصابون بكثره، لاحتواء بعض الأنواع منه على نسبة عالية من القلويات التي تعمل على جفاف الجلد.

3- تناول الكثير من المياه.

4- تناول الخضروات والفاكهة بصورة جيدة باستمرار.

5- عدم التعرض للشمس مباشرًا.

6-استخدام واقي للشمس، قبل الخروج من المنزل.

7- عدم استخدام ماسكات للبشرة في حالة الجفاف، لأنها تعمل على إزالة باقي الدهون الموجودة في الجلد، فيؤدي إلى زيادة الجفاف.

8- إزالة معجون الأسنان عند الخروج على جوانب الفم، لأنه يؤدي إلى حدوث جفاف وإصفرار المنطقة المجاورة له.