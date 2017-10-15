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7 أشياء يمكن الاستغناء عنها لتقليل تكاليف الزواج

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مصراوي Masrawy

7 أشياء يمكن الاستغناء عنها لتقليل تكاليف الزواج

08:00 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

7 أشياء يمكن الاستغناء عنها لتقليل تكاليف الزواج

7 أشياء يمكن الاستغناء عنها لتقليل تكاليف الزواج

كتبت - فاطمة خالد

مع أزمة ارتفاع الأسعار، التي نعيشها هذه الأيام، يتجه كثير من المقبلين على الزواج، إلى تقليل النفقات الإعداد للفرح والزواج.

يقول الدكتورحسام على صالح، دكتور العلاقات الأسرية، إن هناك 7 أشياء يمكن تقليلها أو الاستغناء عنها، لتقليل أعباء متطلبات الزواج:

1- "شهر العسل"
يمكن أن تستغنى عن السفر لقضاء "شهر العسل" في بلد بعيد مكلف، وتستبدله بمكان لعدة أيام داخل حسب ميزانيتك.

2- غرفة الأطفال
تستطيع الاستغناء عن غرفة الأطفال بشكل مبدئي، لتوفير نفقاتك لشيء أكثر أولوية في هذه الفترة.

3- "السفرة"
كما يمكن استبدال السفرة، بتربيزة طعام صغيرة توضع في المطبخ.

4- الفرح
تقليل تكاليف الفرح لا يرفع فقط العناء المادي على كاهل العروسين، بل يجعلهم يبدئون حياة هادئة بعيد عن أنظار الناس ومقارناتهم.

5- فستان الفرح
بدلًا من شراء فستان باهظ التكافة، يمكن شراء فستان متوسط الثمن، وادخار الباقي لأشياء أساسية وضرورية.

6- "النيش"
يمكن الاستغناء تمامًا عن "النيش" ومقتنياته باهظة الثمن، التي لا تستخدم على فترات متباعدة.

7- الملابس
يمكن أن تقللي من شراء الملابس وأدوات التجميل التي تشتريها العروس عند بداية، فيمكن أن يتغير شكلك جسمك، خصوصًا بعد الحمل، فتستطيع شراء بعض الملابس فقط، وشراء الباقي عند الحاجة.

 

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