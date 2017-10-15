6 أشياء يحبها الزوج في زوجته .. ولا يتعرف بها
6 أشياء يحبها الزوج في زوجته .. ولا يتعرف بها
07:25 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
6 أشياء يحبها الزوج في زوجته .. ولا يتعرف بها
كتبت- بسمة أبوطالب:
يُقال دائما أن الرجال لا يهتمون إلا بشكل المرأة الخارجي، ونادراً ما يتعرف لزوجته أو حبيبته بالأشياء التي يحبها أو يقدرها فيها، لدرجة أن المرأة في كثير من الأحيان ما تعتقد أنه لا ينتبه لها ولمميزاتها.
في واقع الأمر، هناك الكثير من الأشياء التي يحبها الزوج في زوجته غير هيئتها، لكنه لا يتعرف لها بذلك مطلقاً، يعرضها الموقع الإيطالي "بلوجو سفيرى".
1- يحب الزوج أخذ المرأة لآرائه واستشارته في جميع تفاصيل حياتها، وإشعاره بأنه يمكن الاعتماد عليه في كل شيء.
2- يفضل الزوج الزوجة المرحة، التي تتمتع بحس فكاهي، المحبة للضحك، التي تجعل الحياة أكثر بهجة.
3- يفرح الزوج كثيراً عندما تفاجأه امرأته بنظرة حب وفخر.
4- يقدر الزوج في زوجته امتصاصها له في أوقات غضبه الشديدة، وقدرتها على تهدئته.
5- يكون الزوج في أقصى أوقات سعادته عندما تقوم زوجته بتدليله، على سبيل المثال، قيامها بعمل "مساج" له بعد يوم عمل مرهق.
6- يحترم كثيراً الزوج، استيعاب زوجته لوالدته صعبة المنال.
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