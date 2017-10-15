ضبط 26 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم
ضبط 26 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم
07:00 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
سجاير كليوباترا 22
الفيوم - حسين فتحى:
ضبطت مباحث التموين بالفيوم بقالا يجمع كراتين السجائر ماركة "كليوباترا" بهدف بيعها في السوق السوداء.
كانت معلومات قد وردت للواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تفيد قيام هانى محمود فايد، 30 سنة، بقال، مقيم بقرية منشأة عبد الله التابعة لمركز الفيوم، وبجمع كميات كبيرة من السجائروتخزينها بمنزله، وذلك بهدف بيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم لنيابة مركز الفيوم والتي تباشر تحقيقاتها.
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