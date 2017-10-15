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ضبط 26 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

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مصراوي Masrawy

ضبط 26 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

07:00 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط 26 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

سجاير كليوباترا 22

الفيوم - حسين فتحى:

ضبطت مباحث بالفيوم بقالا يجمع كراتين السجائر ماركة "كليوباترا" بهدف بيعها في السوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت للواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تفيد قيام هانى محمود فايد، 30 سنة، بقال، مقيم بقرية منشأة عبد الله التابعة لمركز الفيوم، وبجمع كميات كبيرة من السجائروتخزينها بمنزله، وذلك بهدف بيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم لنيابة مركز الفيوم والتي تباشر تحقيقاتها.

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مصراوي Masrawy

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