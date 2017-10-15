كاتب لبناني: طبول الحرب تقرع في لبنان الآن

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قال الكاتب اللبناني محمد سعيد الرز، إن طبول الحرب تقرع الآن في لبنان، مستدلاً على ذلك بتصريحات لمسئولين إسرائيليين.

وأضاف الرز، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «استراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها ترامب للتعامل مع إيران اشتملت على أربع فقرات تحدث فيها عن الأنشطة الخبيثة لطهران، وحزب الله أحد هذه الأنشطة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعزز احتمات الحرب ضد حزب الله ولبنان».

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وتابع، «طبول الحرب تقرع في لبنان الآن، في ظل المناورات العسكرية الضخمة لإسرائيل، وهي الأول من نوعها منذ 20 عامًا».