"الإداري" ينظر دعوى منع "ميزو" من الظهور إعلامياً
"الإداري" ينظر دعوى منع "ميزو" من الظهور إعلامياً
04:00 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
الشيخ ميزو
كتب - عمرو علي:
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى إحالة الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر وشهرته "الشيخ ميزو" من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لهيئة مفوضي الدولة.
وأقام سمير صبري المحامي، دعوى رقم ١٢١٧٠ لسنة ٧١، تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبدالله نصر وشهرته الشيخ ميزو من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.
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