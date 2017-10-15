خبير سياسي: قطر استُغلت لإبعاد مصر عن منصب اليونسكو

التحرير

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يرى محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أمس السبت، أنه تم استغلال دولة قطر من أجل إبعاد مصر عن مقعد اليونسكو، متابعًا «هذه المنظمة لا يزال يسيطر عليها فكرة رفض إدارة مرشح عربي لها».

وأضاف «كمال»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «استغلت قطر لمنع مصر من المنافسة مع فرنسا عن طريق تفتيت الأصوات، لأن منافسة فرنسا لمصر كانت ستكون صعبة جدًا».

وانتهت انتخابات اليونسكو بفوز المرشحة الفرنسية «أودريه أزولاي» بحصولها على 30 صوتًا مقابل 28 لمنافسها القطري حمد الكواري، بعد أن فازت الأولى على المرشحة المصرية، الدكتورة مشيرة خطاب.