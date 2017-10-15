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أديب: 102 حزب في مصر وعدد مرشحي الرئاسة صفر (فيديو)

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أديب: 102 حزب في مصر وعدد مرشحي الرئاسة صفر (فيديو) أديب: 102 حزب في مصر وعدد مرشحي الرئاسة صفر (فيديو)

التحرير

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استغرب الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، من عدم ظهور مرشحين رئاسيين على الساحة السياسية المصرية خلال الفترة الماضية، متابعًا «إيه الصمت الرهيب ده، 102 حزب في وعدد مرشحي الرئاسة صفر».

وتحدث «أديب»، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»، عن حملة «علشان تبنيها» التي تطلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: «هما أحرار، فيه ناس عايز السيسي يبقى رئيس تاني.. هذه حرية سياسية، بس فين الناس التانية؟!».

وتابع، «طيب فيه ناس مش راضية، هما فين، خلاص بقي أربعة أشهر، الناس التانية بتعمل حملة عشان ترشح الرئيس الحالي مرة أخرى».

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التحرير

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