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اليوم.. نظر تجديد حبس المتهم الرئيسي في واقعة "رفع علم المثليين"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر تجديد حبس المتهم الرئيسي في واقعة "رفع علم المثليين"

03:00 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

واقعة "رفع علم المثليين"

كتب - عمرو علي:

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، اليوم الأحد، تجديد حبس "أحمد ع." المتهم الرئيسي فى واقعة رفع علم المثليين، على ذمة استكمال التحقيقات فى واقعة الاحتفال الذى أقامته مؤخرا مجموعة من المثليين بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، والترويج للمثلية الجنسية والشذوذ، ورفع المشاركون بها الإعلام واللافتات المميزة لهذا النوع من الممارسات الشاذة.

وكانت النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة هدفها تعطيل العمل بالقانون والدستور، والترويج لأفكار ضد الآداب العامة، والدعوة للفسق والفجور، والتواصل مع منظمات خارجية وأجنبية لمناصرة موقفه.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على 7 من المثليين، عقب تحريضهم على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي، ورفعهم أعلام المثليين الجنسيين والتي تروج للشذوذ الجنسي، داخل حفل فرقة مشروع ليلى الذى أقيم يوم الجمعة الماضي بالتجمع الخامس.

وكان مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، تلقى بلاغًا يتهم منظم حفل فريق مشروع ليلى اللبناني الذي أقيم الجمعة الماضي، بمول كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومنع الفريق من مغادرة البلاد وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

حمل البلاغ رقم 10949/2017 عرائض نائب عام، واختصم كلا من الشركة المنظمة والراعى الرسمى لحفل ميوزك بارك والمدير المسئول عن مول كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس وأعضاء فريق مشروع ليلى اللبناني.

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