بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

أصيب 15 شخصا في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى، صباح اليوم الأحد، داخل حدود محافظة الفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين رقم 31042 " أجرة بنى سويف قيادة طاهر محمد عبد العزيز، 24 سنة، سائق "مصاب"، والسيارة رقم 20021 رحلات بنى سويف تابعة لإحدى شركات السراميك بنفس المحافظة.

تبين من التحريات أن السيارة الثانية، والتي هرب سائقها، هي سبب وقوع الحادث، عندما حاولت الدوران للخلف أثناء عبور السيارة الأولى، ما أدى إلى اصطدامها ببعض، ونتج عن الحادث إصابة كل من: عامر عبد الرحمن حسن، هبة عبد الحفيظ علي، عبد الناصر عبد المعبود، أحمد حمد الله الجارحى، رمضان أحمد محمد، محمد على متولى، صابرين صابر التونى، منى محمد شعبان، رمضان على محمد، الحسينى عيد محمد، عصمت قرنى بليدى، أم هاشم معوض عبد الله، ياسمين صابر التونى، حنان عبد الغنى سيد، تم نقل المصابين لمستشفيتى التأمين الصحى والفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.

تم علاج 12 شخصا وخروجهم من المستشفى، فيما تم حجز 3 حالات لاستكمال العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها.