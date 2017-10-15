«التموين» تعتذر للمواطنين عن واقعة «الله يلعن أبوكم» (فيديو)

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عرضت الإعلامية إيمان الحصري، أمس السبت، مقطع فيديو يرصد تعامل غير لائق من قبل موظفة تموين مع المواطنين، داخل مكتب التموين بحي النهضة في محافظة القاهرة.

ومن جانبه، اعتذر ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، بالنيابة عن الوزارة بالكامل عن الواقعة، قائلا: «اعتذر عن ذلك، دا أمر مؤسف وغير مقبول بالمرة ولا أحد يقبله».



وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، على قناة «دي أم سي»: «ده سلوك فردي غير مقبول، هو طبعًا من حق المقيم في أي محافظة التوجه للمكتب الموجود بجانبه من أجل تحويل البطاقة التموينية عليه».

والفيديو يرصد مواطنين يطالبون بتغيير بطاقة التموين الخاصة بهم من المحافظة لأخرى من أجل استلام حصتهم من التموين في المحافظة التي يعيشون بها الآن، ولكن قامت الموظفة في مكتب التموين بسب المواطنين بألفاظ خارجة، حيث قالت: «الله يلعن أبوكم».



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