أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مسيرة لمؤيدى المعزول تنديدا بأحداث "طريق النصر"

Google+ Print
بالصور.. مسيرة لمؤيدى المعزول تنديدا بأحداث "طريق النصر" بالصور.. مسيرة لمؤيدى المعزول تنديدا بأحداث "طريق النصر"

نظم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالغربية والتحالف الوطنى لدعم الديمقراطية من أحزاب الحرية والعدالة، والوطن، والدعوة السلفية، والوسط، والبناء والتنمية، واتحاد النقابات المهنية، مسيرة من مسجد خالد بن الوليد، مرورا بشوارع بطرس وحسن رضوان، وتوت عنخ أمون، للتنديد بأحداث طريق النصر.
> وردد المشاركون الهتافات المناوئة للجيش، والمطالبة بعودة محمد مرسى رئيسا للجمهورية.

وكانت الغربية قد ودعت 3 من شبابها اليوم عقب صلاة التراويح ممن قتلوا فى أحداث "النصر"، فجر اليوم فى مدن المحلة وكفر الزيات والسنطة، وهم كل من: محمود حسن عبد الحميد حصل على الثانوية العامة هذا العام بمجموع 97% من مواليد مدينة كفر الزيات، وعمر محمد جاد بيومى20 سنة طالب بكلية الهندسة من مدينة المحلة الكبرى، وآخر من مدينة السنطة.

1.jpg

G51f44c4eef398.jpg

G51f44c4f28fac.jpg

G51f44c4f5430e.jpg

G51f44c4f863d5.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365