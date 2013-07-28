بالصور.. مسيرة لمؤيدى المعزول تنديدا بأحداث "طريق النصر"

نظم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالغربية والتحالف الوطنى لدعم الديمقراطية من أحزاب الحرية والعدالة، والوطن، والدعوة السلفية، والوسط، والبناء والتنمية، واتحاد النقابات المهنية، مسيرة من مسجد خالد بن الوليد، مرورا بشوارع بطرس وحسن رضوان، وتوت عنخ أمون، للتنديد بأحداث طريق النصر.

> وردد المشاركون الهتافات المناوئة للجيش، والمطالبة بعودة محمد مرسى رئيسا للجمهورية.

وكانت الغربية قد ودعت 3 من شبابها اليوم عقب صلاة التراويح ممن قتلوا فى أحداث "النصر"، فجر اليوم فى مدن المحلة وكفر الزيات والسنطة، وهم كل من: محمود حسن عبد الحميد حصل على الثانوية العامة هذا العام بمجموع 97% من مواليد مدينة كفر الزيات، وعمر محمد جاد بيومى20 سنة طالب بكلية الهندسة من مدينة المحلة الكبرى، وآخر من مدينة السنطة.