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الرياضيون يشاركون في حملة «علشان تبنيها»

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الرياضيون يشاركون في حملة «علشان تبنيها» الرياضيون يشاركون في حملة «علشان تبنيها»

التحرير

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بدأت حملة موسعة منذ فترة قريبة تحت مسمى «علشان تبنيها» لمطالبة الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، بالترشح لفترة رئاسية ثانية، وأيضًا تقديم الدعم الكامل له خلال المدة المتبقية له قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وشارك في هذه الحملة جموع المصريين من كافة فئات الشعب والعديد من الرياضيين.

وقام العديد من الرياضيين بالتوقيع على إستمارة حملة «علشان تبنيها»  لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.

ويرصد لكم «التحرير» الرياضيون الين وقعوا على إستمارة الحملة كالتالي.

وقع كلاً من ..

 - مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة 

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- الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي

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 - علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية

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- خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

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- هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي

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- باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك

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