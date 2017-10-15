جامعة عين شمس تنشئ أول محطة أرصاد جوية زراعية متصلة بالأقمار الصناعية
جامعة عين شمس تنشئ أول محطة أرصاد جوية زراعية متصلة بالأقمار الصناعية
02:07 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
كتب- محمد قاسم:
أعلن الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، تركيب أول محطة أرصاد جوية زراعية متصلة بالأقمار الصناعية بكلية الزراعة تعمل بالطاقة الشمسية وتعمل لاسلكيا على مدى 24 ساعة.
وذكرت الجامعة، في بيان صحفي، أن المحطة تقيس الرطوبة الأرضية بطبقات التربة لأعماق مختلفة ومقدار الأمطار وأيضا عدد ساعات سطوع الشمس ودرجات الإشعاع، كما تقيس سرعة واتجاه الرياح ودرجات الحرارة والرطوبة الجوية.
وأوضح جلال، أن المحطة ستساعد لباحثين بالكلية والبحث العلمي بصفة عامة في الحصول على بيانات ومعلومات حول التنبؤ بالعوامل الجوية للإنذار المبكر بالأمراض التي تصيب المزروعات ومحاولة الوقاية منها وكذلك حساب الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلف وجدولة الري، كما يمكنها تشغيل أجهزة الري أوتوماتيكيا بناء على الرطوبة بطبقات التربة وعند الاحتياج للري.
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