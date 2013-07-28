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مصرع مواطن فى اشتباكات كفر الزيات بين بلطجية وأنصار مرسى

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مصرع مواطن فى اشتباكات كفر الزيات بين بلطجية وأنصار مرسى مصرع مواطن فى اشتباكات كفر الزيات بين بلطجية وأنصار مرسى

أسفرت الاشتباكات التى نشبت بين مجهولين من البلطجية وأنصار الرئيس مرسى أثناء تشييع جثمان شهيد مدينة كفر الزيات فى أحداث رابعة أمس عن مصرع شخص وإصابة العشرات.

كان الآلاف من مؤيدى الرئيس مرسى قد خرجوا فى مسيرات حاشدة لتشييع جثمان" محمود حسن عبد الحميد " من مواليد مدينة كفر الزيات، والذى استشهد فجر أمس فى أحداث رابعة العدوية، وبعد انتهاء مراسم تشييع الجنازة هجم العشرات من البلطجية المجهولين بالأسلحة النارية والخرطوش على الجنازة، مما أسفر عن سقوط محمد جاد مندوب مبيعات بطلق نارى فى الصدر، وإصابة العشرات بإصابات بالغة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى كفر الزيات العام.
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