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"الجنايات" تواصل محاكمة 28 متهمًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"

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مصراوي Masrawy

"الجنايات" تواصل محاكمة 28 متهمًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"

02:00 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية دمياط الإرهابية"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

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