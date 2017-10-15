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ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث "دائري مسطرد"

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث "دائري مسطرد"

01:26 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدئري بمنطقة مسطرد، اليوم الأحد.

البداية أثناء سير سيارة ملاكي ماركة تويوتا دبل كابينة قيادة المجند حسين السيد، المخصصة للعميد نبيل متولي، مساعد مدير المرور للمنطقة الشرقية، وبرفقته نجل الضابط "محمود"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، اختلت عجلت القيادة بيده، مما أدى لانقلابها في الاتجاه المقابل، واصطدمت بأتوبيس مدارس وسيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن مصرع الطالب إثر إصابته بكسر في الجمجمة والحوض، وأحد مستقلي السيارة الثانية يدعى إسلام محمد سالم 25 سنة، عامل مقيم في الوراق، نتيجة إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وجرح قطعي بالشفة السفلى وتوقف بعضلة القلب.

كما أصيب قائد السيارة الثالثة عبد المنعم محمد عبد الرازق بكسر في الرقبة، واثنين من مرافقيه وهما: "محمد رمضان تامر 21 سنة، ومحمد يسري محمد 18 سنة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، وإزالة آثار الحادث تحت إشراف اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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مصراوي Masrawy

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