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«BMW» تتربع على عرش السيارات الكهربائية في العالم

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«BMW» تتربع على عرش السيارات الكهربائية في العالم «BMW» تتربع على عرش السيارات الكهربائية في العالم

التحرير

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تصدرت شركة "BMW” الألمانية قائمة الكيانات الأكثر مبيعًا للإصدارات الكهربائية في كافة الأسواق العالمية خلال عام 2016، متفوقة على العديد من الشركات اليابانية صاحبة الريادة في هذا الطراز.

وبحسب موقع "CNBC” الأمريكي، فإن الشركة الألمانية باعت 10 آلاف سيارة من الطراز النظيف ما بين هجين وكهربائي خالص، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر مبيعات الشركات العالمية من هذا الطراز.

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ومثلت الإصدارات الكهربائية ما يقرب من 65 % من إجمالي مبيعات الشركة الألمانية، وهو الأمر الذي يمثل تطور هائل في صناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا.

 

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التحرير

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