مصرع نجل مدير المرور للمنطقة الشرقية وإصابة 3 آخرين في حادث بمسطرد

كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:

لقي طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة وعامل مصرعهما، وأصيب 3 آخرون ، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري بمنطقة مسطرد.

البداية أثناء سير سيارة ملاكي ماركة تويوتا دبل كابينة قيادة المجند حسين السيد، المخصصة للعميد نبيل متولي، مساعد مدير المرور للمنطقة الشرقية، وبرفقته نجل الضابط "محمود"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، اختلت عجلت القيادة بيده، مما أدى لانقلابها في الاتجاه المقابل، واصطدمت بأتوبيس مدارس وسيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن مصرع الطالب إثر إصابته بكسر في الجمجمة والحوض، وأحد مستقلي السيارة الثانية نتيجة توقف بعضلة القلب، وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات بالجسم.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، وإزالة آثار الحادث تحت إشراف اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.