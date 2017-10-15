"أنا مخطوفة في ميت عقبة".. مصدر يروي رحلة البحث عن فتاة الـ"10 جنيه"

كتب - محمد شعبان:

منذ الوهلة الأولى لانتشار صوة 10 جنيهات ورقية مكتوب عليها عبارة استغاثة من فتاة تزعم اختطافها، تعامل ضباط مباحث العجوزة مع الأمر بكل جدية، دون التفكير لوهلة أن الأمر ليس حقيقياً.

خلال الـ48 ساعة الماضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة "10 جنيهات" مكتوب على الوجه الآخر منها "أنا مخطوفة في شقة 84 بشارع الغريب بميت عقبة.. اسمي جينا شوكت"، حازت على اهتمام عدد كبير من المواطنين حتى تجاوزت نسبة المشاركة "شير" الآلاف في غضون ساعات.

داخل مكتبه بقسم شرطة العجوزة، تلقى العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، تلك الصورة عبر هاتفه، أثارت اهتمامه، وأمر بتحرك مأمورية على الفور لفحص البلاغ والتأكد من صحته.

طوال الطريق من القسم إلى العنوان المذكور، أجرى الرائد محمد مجدي، معاون مباحث العجوزة، عدة اتصالات بمصادر سرية على دراية بقاطني تلك المنطقة لجمع المعلومات، خاصة أن العنوان المكتوب حمل اسم البرج ورقم الشقة.

مع وصول القوات بمشاركة المقدم أمثل حرحش، الضابط بفرقة وسط الجيزة، صعد رجال المباحث درجات السلم وصولا إلى الشقة رقم 6، فكانت المفاجأة أنها خالية من السكان، إذ أنها ملك موظفة بإحدى المحاكم.

لم يكتف رجال المباحث بتفتيش الشقة وسؤال الجيران الذين أكدوا عدم وجود فتاة بالاسم المدون في الـ"10 جنيه"، وبدأوا في سؤال الأهالي الذين على دراية بما يدور في المنطقة على مدار الساعة فكانت الإجابة "مافيش حد بالاسم ده هنا، ولا في أي بلاغ تغيب أو اختطاف".

أحد قاطني المنطقة، أفاد بأنهم بحثوا عن حالات اختفاء خلال الأيام الماضية فور حصولهم على تلك الصورة، لكن دون جدوى، مشددًا "مافيش حد بالاسم ده عندنا.. دي اشتغالة".

وبسؤال مصدر مسؤول بقسم شرطة العجوزة عن وجود فتاة بذلك الاسم من عدمه أكد "لازم الرقم القومي علشان نوصل للاسم أو على الأقل اسم ثلاثي".