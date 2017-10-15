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أكاديمية الأوسكار تلغي عضوية منتج "الفضائح الجنسية"

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مصراوي Masrawy

أكاديمية الأوسكار تلغي عضوية منتج "الفضائح الجنسية"

12:31 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

هارفي واينشتاين

واشنطن - (د ب أ)

ألغت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عضوية هارفي واينشتاين قطب هوليوود المجلل بالعار، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وأجرى مجلس محافظي الأكاديمية المؤلف من 54 عضوا التصويت في اجتماع طارئ بمقر المنظمة في بيفرلى هيلز بولاية كاليفورنيا.

وقالت الأكاديمية في بيان نقله موقع "فاريتى" الإخباري الفني إن المجلس صوت "بعدد أكثر من الأصوات" المطلوبة بزيادة عن أغلبية الثلثين المطلوبة لإلغاء عضوية واينشتاين على الفور.

ووصف المجلس الادعاءات الموجهة ضد واينشتاين، في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنها "بغيضة وكريهة ومتناقضة مع المعايير الرفيعة للأكاديمية والمجتمع الإبداعي التي تمثله".

وقد تعرض واينشتاين 65 عاما، الذى غادر لوس أنجلوس أمس الجمعة بحسب تقارير إخبارية ليدخل مركز إعادة تأهيل في ولاية أريزونا، لسقوط مدو جراء العار الذي لحق به إثر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز قبل 10 أيام ذكر أنه دفع مبالغ مالية لما لا يقل عن ثماني نساء ليسوي الأمر خارج القضاء بعد ادعائهن أن واينشتاين قد اعتدى عليهن جنسيا.

وقالت النساء إنه طلب تدليكه خلال اجتماعات عمل، و ظهر عاريا أمامهم وراودهن عن أنفسهن بصور أخرى غير مقبولة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تقدمت العديد من الممثلات وعارضات الأزياء باتهامات إضافية ضد واينشتاين تتراوح بين التحرش الجنسي والاغتصاب.

وقالت المتحدثة باسم واينشتاين إنه يسعى للحصول على العلاج ونفت أي مزاعم حول مواقعة نساء جنسيا بدون رضاهن.

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