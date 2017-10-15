«القومية لتطوير القاهرة التراثية»: يجب تفريغ مبان الوزارات والهيئات الحكومية

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أكدت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، أنه لا يمكن تطوير العاصمة التراثية، دون تفريغ المبان التي تشغلها الوزارات والهيئات الحكومية.

وتابعت اللجنة، في اجتماعها الأخير، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أولى الخطوات التنفيذية لتطوير شارع الشريفين ومثلث البورصة، حيث بدأت محافظة القاهرة بالفعل في تطوير فندق "كوزموبوليتان" وترميم واجهته التاريخية.

وتقوم المحافظة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ببحث سبل تمويل عملية التطوير، فضلا عن النقاش مع الأطراف المعنية لوضع التصور الأمثل للأنشطة المستهدفة في منطقة البورصة بعد التطوير.

كما تابعت اللجنة المفاوضات الجارية مع وزارة الثقافة، والجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من دور السينما في منطقة وسط البلد والتابعة للوزارة، بما يحقق جدوى اقتصادية أفضل لتشغيلها، ومنها دور سينما ليدو، وميامي، وكايرو، وديانا.

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وعرضت لجنة المشروعات المنبثقة عن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، تصوراتها لوضعية المباني الحكومية والرسمية بمنطقة وسط البلد، التي سيتم إخلاءها ونقله الجهات الشاغلة لها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكيفية الاستفادة من هذه المباني، بما يضمن الحفاظ عليها، وكذلك الآليات المثلى لتنفيذ هذا الهدف.

وفي هذا الإطار جددت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية تأكيدها على أنه لا يمكن تطوير العاصمة التراثية، بدون تفريغ المبان التي تشغلها الوزارات والهيئات الحكومية، ونقل هذه الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وقد بدأت اللجنة فعليا العمل على محورين متوازيين، الأول: دراسة أفضل الاستخدامات الممكنة للفراغات العمرانية التي ستتاح مع هذه الانتقالات، وذلك بالتعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمحور الثاني، والذي بدأت فيه اللجنة المالية بالفعل، يتمثل في وضع الآليات المالية المناسبة لتسهيل عمليات إعادة استخدام هذه الفراغات، واختيار وتنفيذ أفضل المشروعات في هذه الأماكن بعد إخلاءها بما يعظم الاستفادة منها.

واستمعت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، إلى اقتراح قدمته لجنة الثقافة يتضمن إقامة فعاليات ثقافية وفنية في المناسبات القومية المختلفة والأعياد الرسمية بمنطقة وسط البلد، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان سنوي كبير تحت عنوان "مهرجان القاهرة التاريخية" في موعد محدد لوضعه على الخريطة السياحية، ويتضمن فعاليات متنوعة تعكس الوجه الحضاري والتاريخي لمدينة القاهرة.

وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.