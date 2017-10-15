وزارة المالية: لاعبو كرة القدم لا يقدموا ضرائبهم

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قال عمرو المنيري، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تحصل ضرائب الدخل من فئات الشعب كله، ومن بينهم الفنانين والإعلاميين، مضيفًا: «بناخد الضريبة من الفنان بناء على العقد الموقع بينه وبين شركة الإنتاج».



وأضاف المنيري خلال حواره في برنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أن أكبر شخصية فنية حُصل منها ضرائب العام الماضي الفنان عادل إمام، ومن الإعلاميين لميس الحديدي.



وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن لاعبي الأندية الكروية لا يتقدموا بضرائبهم للوزارة، إذ تخصم من المنبع، في إشارة إلى النادي الذي يحترف به اللاعب.