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الظلام يخيم على طريق الموت بالبحيرة.. والأهالي: «بيخدم قطاع الطرق» (صور)

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التحرير

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رصدت عدسة "التحرير" حالة الظلام الدامس بطريق حوش عيسى في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والذى عرف بـ"طريق الموت" لكثرة الحوادث وسيطرة مجموعة من الخارجين عن القانون عليه، نظرًا لعدم وجود أعمدة الإنارة على الرغم من أن الطريق يخدم 5 مراكز متجاورة.

قال رضا محمود، محام، "ما نراه على هذا الطريق حرام، فمن المسؤول عن إطفاء أعمدة الإنارة وعدم وجود أى كشافات ليلًا؟ فهذا يتسبب في كثرة الحوادث على هذا الطريق وحدوث كوارث أخرى مثل الخطف والسرقة».

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وتساءل أحمد صالح، فلاح: «أين المسؤولين بالوحدة المحلية بحوش عيسى مفيش عامود يوجد به كشاف يعمل بالطريق؟».

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وإلتقط تامر علي، أحد الأهالى، طرف الحديث، قائلًا: "كفاية استهتار بحياة المواطنين وياريت يكون فيه ضمير وتركيب كشافات على هذه الأعمدة حفاظًا على أرواح المواطنين، فمعظم المواطنين تربطهم علاقات عمل أو قرابة بقرى مراكز أبو المطامير ووادي النطرون والنوبارية والدلنجات ودمنهور ويضطرون للرجوع في الظلام فتحدث كوارث بسبب الظلام".

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وأشار منصور العريان إلى أن بعض قطاع الطرق يستغلون الظلام ويقومون بتثبيت المواطنين في الأماكن المقطوعة على الطريق من منطقة بركة الغاز وحتى الكوم الأخضر.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمجلس مدينة حوش عيسى، أنهم أبلغوا شركة كهرباء البحيرة لعمل صيانة للكشافات وسيتم إنارتها بعد الانتهاء من الصيانة سيتم توفير كشافات جديدة بديلة للموجودة التي تلفت.

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التحرير

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