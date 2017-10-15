صورة وخبر: بصمة الإرهاب في الصومال

القاهرة – (مصراوي)

يظهر بصورة الوكالة الفرنسية المنشورة السبت، أحد الأشخاص في موقع الهجوم الانتحاري في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وقال وصف الصورة عن هذه كانت ردة فعل الرجل أمام إحدى الجثث بعد الانفجار.

وقُتل 50 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 80 أخرين فيما يبدو أنه أكبر هجوم انتحاري بسيارة في العاصمة.

ونقلت وكالات الأنباء العالمية عن مسئولين حكوميين ومصادر طبية أن انتحاريًا فجر سيارته عند مفترق طرق مزدحم في مقديشيو، وأشارت التقارير على أن أغلب الضحايا من المدنيين.