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صورة وخبر: بصمة الإرهاب في الصومال

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: بصمة الإرهاب في الصومال

12:28 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

صورة وخبر: بصمة الإرهاب في الصومال

بصمة الإرهاب في الصومال

القاهرة – (مصراوي)

يظهر بصورة الوكالة الفرنسية المنشورة السبت، أحد الأشخاص في موقع الهجوم الانتحاري في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وقال وصف الصورة عن هذه كانت ردة فعل الرجل أمام إحدى الجثث بعد الانفجار.

وقُتل 50 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 80 أخرين فيما يبدو أنه أكبر هجوم انتحاري بسيارة في العاصمة.

ونقلت وكالات الأنباء العالمية عن مسئولين حكوميين ومصادر طبية أن انتحاريًا فجر سيارته عند مفترق طرق مزدحم في مقديشيو، وأشارت التقارير على أن أغلب الضحايا من المدنيين.

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مصراوي Masrawy

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