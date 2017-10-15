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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:19 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، أمس السبت، العديد من الأحداث الهامة اولتي كان أبرزها معركة الرقة واعتراض القوى الدولية بشأن انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي، علاوة على تفكيك خلية إرهابية في المغرب.

1- الجيش السوري أنهى عملياته بالقضاء على داعش في مدينة الميادين

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اشتباكات عنيفة داخل مدينة الرقة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أنهى عملياته بالقضاء على مسلحي تنظيم داعش في مدينة الميادين.

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2- قوى عالمية تتحدى بشأن الاتفاق النووي مع إيران

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

قالت دول كبرى، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة، إنها ستتمسك بالاتفاق النووي مع إيران الذي هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتمزيقه.

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3- سوريا تدين دخول الجيش التركي إلى إدلب وتعتبره عدوانًا

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توغل القوات التركية في إدلب (أ ف ب)

أدانت السورية دخول الجيش التركي الأراضي السورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا واعتبرته عدوانًا سافرًا.

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4- تركيا تأمر باعتقال 100 من ضباط الشرطة السابقين

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عنصر من الجيش التركي أثناء محاكمة متورطين في الانقلاب. 

أصدرت السلطات التركية أمرًا باعتقال 100 من ضباط الشرطة السابقين، وألقت القبض على 63 منهم؛ في إطار حملة واسعة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي.

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5- المغرب يعلن تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم داعش

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قوات الأمن المغربية في الرباط اليوم (أ ف ب)

أعلنت السلطات المغربية تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في إطار عملية أمنية أفضت إلى توقيف 11 شخصًا.

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مصراوي Masrawy

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