حسين فهمي وسميرة أحمد وشعبان عبدالرحيم يوقعون على استمارة "علشان تبنيها"

القاهرة – مصراوي:

وقع عدد من الفنانين على استمارة حملة "علشان تبنيها" لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.

ونشرت صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء السبت، صور الفنان حسين فهمي، والفنان حسن يوسف، والفنانة سميرة أحمد، والفنانة سوسن بدر، والفنانة أميرة فتحي، والفنان خالد سليم، والمغني الشعبي شعبان عبد الرحيم، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أثناء توقيعهم الاستمارة.

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 120 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي للترشح لفترة ثانية.