حصر الأراضي الشاغرة وبيعها بالمزاد العلني بالوادي الجديد
حصر الأراضي الشاغرة وبيعها بالمزاد العلني بالوادي الجديد
12:02 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
اللواء محمد الزملوط
الخارجة - أ ش أ:
قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط سرعة حصر جميع الأراضي الفضاء وغير المستغله التابعة للوحدات المحلية بجميع مدن وقرى المحافظة؛ تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلني مما يسهم في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.
ووجه المحافظ، مساء اليوم السبت، بتشكيل لجنة لفحص متخللات المباني والفراغات بالمحافظة وحصرها وسرعة الانتهاء من تحديد الموقع المقترح بقرية الجزائر لنقل الميكنة الزراعية من داخل مدينه الخارجة، وذلك وفق البرتوكول الموقع مع وزارة الزراعة ونظرا لتوسط الموقع الأراضي الزراعية بما يخدم مركزي باريس والخارجة حيث تؤول وفق هذا البروتوكول أرض الميكنة الزراعية القديمة بمدينة الخارجة إلى ملكية صندوق الإسكان لتنمية موارده.
وقرر الإعلان عن الأراضي الفضاء والفراغات؛ لطرحها بالبيع بمزاد علني، وذلك بعد تسعيرها بواسطة لجنة تثمين الأراضي.
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