الهندسة المدنية بالإسكندرية تحصد المركز الأول بمشروع تخرج على مستوى الجامعات المصرية
الهندسة المدنية بالإسكندرية تحصد المركز الأول بمشروع تخرج على مستوى الجامعات المصرية
11:57 م السبت 14 أكتوبر 2017
كلية الهندسة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أ ش أ:
فاز طلاب قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالمركز الأول بمشروع تخرج عن المنشآت المعدنية في المسابقة التي نظمتها الشعبة المدنية على مستوى جميع كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز محمود والدكتور ياسر الزيني الأستاذان بقسم الهندسة المدنية ، اللذان أشرفا على فكرة المشروع ، أن الطلاب الفائزين هم: المهندس أسامه كمال، والمهندس حمدي شاكر، والمهندسة ياسمين إبراهيم، دفعة هذا العام الحالي.
وأشارا إلى أن فكرة المشروع عباره عن برج مزيج من الخرسانة والقطاعات المعدنية مكون من 80 طابقا و6 طوابق تحت الأرض بارتفاع 320 مترا، وأضافا أن صعوبته تكمن في إيجاد النظام الإنشائي المناسب للبرج نظرًا لنحافته لمقاومة أحمال الرياح والزلازل.
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