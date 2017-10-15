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إصابات جراء سقوط قذيفتي هاون على منطقة العباسيين بدمشق

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مصراوي Masrawy

إصابات جراء سقوط قذيفتي هاون على منطقة العباسيين بدمشق

11:40 م السبت 14 أكتوبر 2017

إصابات جراء سقوط قذيفتي هاون على منطقة العباسيين بدمشق

قذيفة هاون

دمشق - أ ش أ:

أعلن مصدر في قيادة شرطة العاصمة السورية دمشق إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق مجموعات مسلحة قذيفتي هاون على منطقة العباسيين بالعاصمة، في خرق جديد لاتفاق مناطق تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

وقال المصدر - حسبما نقلت عنه قناة اليوم، اليوم السبت: إن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت ساحة العباسيين ومحيطها بقذيفتي هاون؛ ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية.

ومنذ توقيع اتفاق مناطق تخفيف التوتر في يوليو الماضي، انتهكته المجموعات المسلحة مرات عديدة عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على الأحياء السكنية في دمشق.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قد أعلنت في يوليو الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

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