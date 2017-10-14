العراق: مقتل 15 من مسلحي داعش بقصف أمريكي جنوب الرمادي
العراق: مقتل 15 من مسلحي داعش بقصف أمريكي جنوب الرمادي
11:32 م السبت 14 أكتوبر 2017
ارشيفية
الرمادي (العراق) - (د ب أ)
أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم السبت مقتل 15 من مسلحي تنظيم داعش بقصف نفذته المدفعية الأمريكية ضد عناصر التنظيم جنوب الرمادي/110 كلم جنوب الرمادي/.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن" المدفعية الأمريكية قصفت مساء اليوم من قاعدة الحبانية، رتلاً لعناصر تنظيم داعش كان قادماً من جزيرة الطاش ذات الطبيعة الصحراوية، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحا من عناصر التنظيم".
وأوضح أن" القصف تسبب بحرق ثلاثة عجلات تحمل أحاديات فيما هرب بقية العناصر إلى جهات مجهولة بجزيرة الطاش ، مشيراً إلى انه تم استنفار القوات العسكرية العراقية والعشائر في مناطق جنوب الرمادي تحسباً لهجمات قد يشنها عناصر التنظيم المتطرف.
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