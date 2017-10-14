10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الشيخ عبدالله آل ثاني إن قطر جمدت حساباته البنكية وطالبها بالعودة إلى دول الخليج، بينما وجه السفير الفرنسي لدى القاهرة التحية لمشيرة خطاب واصفًا حملتها بانتخابات اليونسكو بالراقية، وصرح نائب الرئيس العراقي نوري المالكي أن رئيسه فؤاد معصوم أبلغه أنه محرج من إعلان موقفه من استفتاء كردستان لأنه من القومية الكردية، وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن بلاده ستقبل باستسلام داعش في الرقة.

1 - عبدالله آل ثاني: أتمنى أن تعود قطر للحضن الخليجي

الشيخ عبدالله آل ثاني المعارض للنظام القطري (أرشيفية)

قال الشيخ عبدالله آل ثاني، أحد أبرز معارضي النظام القطري، إن الدوحة جمدت جميع حساباته البنكية. وعلق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه يتمنى أن تطرد قطر ما أسماهم بـ"صيادي الفرص وأصدقاء المصالح"، وأن تعود إلى حضنها الخليجي.

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2- سفير فرنسا بالقاهرة: تحية لمشيرة خطاب بعد حملتها الراقية في اليونسكو

سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيه (أرشيفية)

وجهت السفارة الفرنسية بالقاهرة التحية للسفيرة مشيرة خطاب.. مشيدة بحملة خطاب خلال انتخابات مدير عام منطمة اليونسكو. وقال السفير الفرنسى ستيفان روماتيه "تحية لمشيرة خطاب بعد حملة انتخابية راقية ومهنية في اليونسكو".

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3- المالكي: الرئيس محرج من إعلان موقفه حول الاستفتاء

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي (أرشيفية)

: كشف نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أبلغه أنه أمام موقف محرج بخصوص إعلان موقفه من الاستفتاء برفضه أو قبوله، لأنه رئيسا للعراق وبذات الوقت هو من القومية الكردية فيصعب عليه إعلان الموقف الرسمي.

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4- حفتر: الأمن أولوية قصوى

المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي (أرشيفية)

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي أن استتباب أمن المواطن والدولة بكل مؤساستها وحدودها يمثل أولوية قصوى، مشددا على أنه لا حصانة لمن يستهدف أمن الشعب الليبي.

وقال حفتر إن ليبيا تعيش مرحلة صراع عنيف بين أنصار الحياة والموت بين التقدم والتخلف وبين الانسانية وأعدائها، مؤكدا أن هذه المرحلة يتصدر فيها الأمن كل الأولويات.

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5- ماتيس: سنقبل استسلام داعش بالرقة

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس (ارشيفية)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة "سيقبل باستسلام" عناصر تنظيم داعش في الرقة بشمال سوريا.

وردًا على سؤال حول توقّف المحادثات الهادفة الى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط سيطرة تنظيم داعش في مدينة الرقة، قال ماتيس "إذا استسلم (عناصر التنظيم) فبالطبع سنقبل باستسلامهم"

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6- روحاني: أمريكا وحيدة ضد إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية)

ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بما اعتبر أنها "إهانات" و"اتهامات لا أساس لها" تظهر كيف أن الولايات المتحدة "وحيدة ضد إيران"، وذلك ردا منه على "الاستراتيجية" الأمريكية الجديدة تجاه بلاده وتلويح الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي.

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7- ظريف: إدارة ترامب تتجاهل الواقع وتضر بمصداقيتها دوليا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية)

اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بتجاهل حقائق الواقع في منطقة الشرق الأوسط، والإضرار بسمعة الولايات المتحدة في العالم. وأضاف ظريف في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية: "إن رفض ترامب التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة على الصعيد الدولي".

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8- بوتين: على المجتمع الدولي التفكير "فورا" بإعادة إعمار سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن على المجتمع الدولي التفكير فوراً بإعادة إعمار سوريا وحشد المساعدات.

وأضاف بوتين، أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة بطرسبرج الروسية: "أعتقد أنه أصبح من الواجب على المجتمع الدولي أن يفكر في إعادة إعمار الدولة السورية بعد الحرب، والتفكير في ماهية أشكال وأحجام المساعدات من قبل بلدان المنطقة وبلدان أخرى، وما هي الطرق الأفضل في تطوير التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، وتمتين مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة التشريعية".

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9- جابريل: إلغاء أمريكا لاتفاق إيران يزيد خطر اندلاع حرب

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

ناشد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الولايات المتحدة عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو فرض عقوبات عليها.

وقال جابريل في مقابلة مع إذاعة ألمانيا إن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة خطر اندلاع حرب على مقربة من أوروبا.

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10- منصور هادي: بقوة وتماسك الجيش اليمني نقضي على مشاريع "الانقلابيين"

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (أرشيفية)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور علي ضرورة مواصلة بناء الجيش الوطني اليمني وتأهيله تأهيلاً عسكرياً حديثاً يواكب التطورات الحديثة في العلوم العسكرية من خلال العلوم والمعارف التي تعمل على صقل المواهب وتنمية القدرات العسكرية والدفاعية.

وقال إنه بقوة وتماسك الجيش اليمني سيتم القضاء على كل المشاريع الضيقة التي يحاول من خلالها الإنقلابيون إعادة الوطن الى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين".

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