"الوطنية للصحافة" تؤكد أهمية دور صحافة الطفل في دعم الدولة

القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، أنه يتم التعامل مع المشاكل الموجودة في الصحف القومية المصرية أولا بأول للمضي قدما في خطة الإصلاح، مشددا على أن الطريق ليس سهلا لكن المضي فيه أصبح محتوما، وتم البدء فيه بتنظيم دورات تدريبية للصحفيين.

وقال جبر، في كلمته خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة التشاوري السادس لبحث المحتوى الإعلامي للطفل المصري، في إطار تثبيت أركان الدولة المصرية، بمؤسسة دار الهلال، اليوم السبت، إن الطفل أصبح قادرًا على اللعب بالهاتف المحمول وهو في عمر عام أو عامين، لكن لو وضع أمامه كتاب لن ينظر إليه.

وأضاف أنه "إذا فرضنا أننا نُنمي ثقافة الأطفال، فعلينا أن نستمع إليهم كما يستمعون إلينا، وأن نرى ما الذي يحتاجونه، وأن نتركهم يفكرون ونرشد هذا التفكير"، لافتا إلى أن الصحافة المقروءة تتراجع بشدة أمام وسائل النشر الأخرى، في وقت من الضروري فيه أن يحب الطفل القراءة، وأن نعيد كبرياء الصحفيين وقيمتهم، واسترداد المساحة التي فقدتها الصحافة في الرأي العام.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة دار الهلال مجدي سبلة: "إن لهذه المؤسسة تاريخ عريق بإصداراتها الثرية التي تعود إلى عشرات السنين. ففي مجال الطفل تصدر دار الهلال مجلة سمير وسلسلة كتب الهلال للأولاد والبنات، ومجلة الهلال الصغير، وهي المجلة التي ظلت تصدر على مدار ستين عاما لتشكل وجدان الطفل المصري".

وأضاف أنه خلال الاجتماع الخامس للهيئة الوطنية للصحافة مع قيادات المؤسسات الصحفية القومية بهدف تثبيت أركان الدولة، وقع الاختيار على مناقشة قضية المحتوى الإعلامي للطفل المصري، لافتا إلى أنه لأول مرة في هذا اللقاء الرسمي يتم الحديث عن بناء وجدان الطفل المصري، بعد أن تم تناول قضايا أخرى.

وقال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة إن قضية المحتوى الإعلامي للطفل من أخطر المحاور، فإذا دار الحديث عن الطفل المصري فهو عن المستقبل، في وقت تمر فيه الثقافة صحافة بمحنة، مؤكدا أنه من المهم التصدي لهذا الأمر بكل قوة.

ولفت سلامة إلى أنه للأسف الشديد أصبح هناك تجاهلا شديدا لحصة الأنشطة، في الوقت الذي يفكر فيه وزير التربية والتعليم في إلغاء الكتاب المدرسي، "إذن كيف نفكر ونتكلم عن جزئية الثقافة ومستقبل مصر وكيفية أن ينشأ الطفل المصري في مناخ داعم للثقافة والتنوير وعن حمايته من مناخ التطرّف والإرهاب".

وتابع بقوله "لدينا مجلات الأطفال، ولدار الهلال والأهرام والأخبار إسهامات كبيرة، لكن هناك أزمة تمر بها الصحافة بشكل عام، والدولة عليها أن تقدم الدعم ليس المادي فقط ولكن المعنوي، وأن تعود المكتبات ومجلات الأطفال بها... أتحدى أن تكون هناك مدرسة مشتركة في مجلات الأطفال، وأعتقد أن هذه القضية خطيرة ومن المهم الوصول فيها إلى تصور".