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السيسي يبحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الثنائية

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مصراوي Masrawy

يبحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الثنائية

11:31 م السبت 14 أكتوبر 2017

السيسي يبحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم السبت، بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين أكدا خلال الإتصال حرصهما على تعزيز علاقات الإخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحثا عددا من القضايا وعلى رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في دعم الترشيح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، معرباً عن تقديره للمواقف المقدرة للمملكة في الترويج ومساندة المرشحة المصرية.

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