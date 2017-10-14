السيسي يبحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الثنائية
السيسي يبحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الثنائية
11:31 م السبت 14 أكتوبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - (أ ش أ):
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم السبت، بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين أكدا خلال الإتصال حرصهما على تعزيز علاقات الإخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
كما بحثا عددا من القضايا وعلى رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.
ووجه الرئيس السيسي الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في دعم الترشيح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، معرباً عن تقديره للمواقف المقدرة للمملكة في الترويج ومساندة المرشحة المصرية.
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