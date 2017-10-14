أتلتيكو مدريد يوقف قطار انتصارات برشلونة في الدوري الإسباتي

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تعادل نادي برشلونة، مع نظيره أتلتيكو مدريد، بهدف لكلًا منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الثامنة بالدوري الإسباني.

بداية الخطورة كانت أسرع من المتوقع خاصة من جانب برشلونة الذي سنحت له فرصة تسجيل بعد 30 ثانية فقط عندما انفرد ميسي بالمرمى ولكن الدفاع كان أسرع في العودة لتتحول الكرة إلى ركنية لم يستفد منها الفريق.

ورد جريزمان في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة من كوريا ليخترق منطقة جزاء برشلونة مصوباً الكرة نحو المرمى ولكن شتيجن نجح في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومر جريزمان ببراعة من بيكيه بعد مراوغة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 لينفرد بالمرمى مصوباً كرة أرضية ولكن الحارس شتيجن تصدى لها بقدمه ليمنع الهدف الأول من دخول مرماه.

وفي الدقيقة 21 صوب ساؤول كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتتجه إلى أقصى الزاوية اليمني للحارس شتيجن الذي فشل في التصدي لها لتعلن عن الهدف الأول لأتلتيكو مدريد.

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في الشوط الثاني عاد برشلونة ليضغط بقوة من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث توالت الكرات العرضية من الجانبين لكن دون أي فاعلية على مرمى أوبلاك.

وحصل برشلونة على كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 58 ليصوبها ميسي لكن القائم الأيسر لمرمى أتلتيكو منعها من الدخول للشباك لتضيع فرصة التعادل على الفريق الكتالوني.

وكسر سواريز النتيجة السلبية لبرشلونة في المباراة بعدما تلقى كرة عرضية من روبيرتو في الدقيقة 82 ليحولها برأسه داخل الشباك معلناً عن تسجيل هدف التعادل

وبعد هدف سواريز استمر ضغط برشلونة بحثًا عن هدف التقدم وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء حصل الفريق الكتالوني على ركلة حرة مباشرة حلى حدود منطقة جزاء اتلتيكو لكن ميسي سددها في يد حارس الفريق المدريدي لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين ويفقد برشلونة أول نقطتين له في المسابقة بعد مرور 8 جولات.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة لـ22 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة بينما ارتفع رصيد اتلتيكو مدريد إلى 16 نقطة يحتل بهم المرلاكز الثالث في جدول المسابقة.