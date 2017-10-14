أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أتلتيكو مدريد يوقف قطار انتصارات برشلونة في الدوري الإسباتي

Google+ Print
أتلتيكو مدريد يوقف قطار انتصارات برشلونة في الدوري الإسباتي أتلتيكو مدريد يوقف قطار انتصارات برشلونة في الدوري الإسباتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل نادي برشلونة، مع نظيره أتلتيكو مدريد، بهدف لكلًا منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الثامنة بالدوري الإسباني.

بداية الخطورة كانت أسرع من المتوقع خاصة من جانب برشلونة الذي سنحت له فرصة تسجيل بعد 30 ثانية فقط عندما انفرد ميسي بالمرمى ولكن الدفاع كان أسرع في العودة لتتحول الكرة إلى ركنية لم يستفد منها الفريق.

ورد جريزمان في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة من كوريا ليخترق منطقة جزاء برشلونة مصوباً الكرة نحو المرمى ولكن شتيجن نجح في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومر جريزمان ببراعة من بيكيه بعد مراوغة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 لينفرد بالمرمى مصوباً كرة أرضية ولكن الحارس شتيجن تصدى لها بقدمه ليمنع الهدف الأول من دخول مرماه.

وفي الدقيقة 21 صوب ساؤول كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتتجه إلى أقصى الزاوية اليمني للحارس شتيجن الذي فشل في التصدي لها لتعلن عن الهدف الأول لأتلتيكو مدريد.

شاهد أيضا

في الشوط الثاني عاد برشلونة ليضغط بقوة من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث توالت الكرات العرضية من الجانبين لكن دون أي فاعلية على مرمى أوبلاك.

وحصل برشلونة على كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 58 ليصوبها ميسي لكن القائم الأيسر لمرمى أتلتيكو منعها من الدخول للشباك لتضيع فرصة التعادل على الفريق الكتالوني.

وكسر سواريز النتيجة السلبية لبرشلونة في المباراة بعدما تلقى كرة عرضية من روبيرتو في الدقيقة 82 ليحولها برأسه داخل الشباك معلناً عن تسجيل هدف التعادل

وبعد هدف سواريز استمر ضغط برشلونة بحثًا عن هدف التقدم وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء حصل الفريق الكتالوني على ركلة حرة مباشرة حلى حدود منطقة جزاء اتلتيكو لكن ميسي سددها في يد حارس الفريق المدريدي لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين ويفقد برشلونة أول نقطتين له في المسابقة بعد مرور 8 جولات.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة لـ22 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة بينما ارتفع رصيد اتلتيكو مدريد إلى 16 نقطة يحتل بهم المرلاكز الثالث في جدول المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»