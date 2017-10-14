بعد مباراته الـ100.. ألقاب وأرقام قياسية في مشوار «زيزو» مع الريال

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وصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إلى المباراة رقم 100 كمدرب للميرنجي فى جميع لمسابقات، بعد لقاء فريقه اليوم أمام خيتافي والذي إنتهي لصالح فريق العاصمة الأسبانية ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر الدوري الأسباني.

وكان قد تولى زين الدين زيدان قيادة ريال مدريد خلفاً للأسباني رفائيل بينتيث المدير الفني السابق، والذ أقيل من منصبه كمدير فني للميرنجي فى يناير 2016، ليقدم رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً فى مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي حينذاك.

وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» ما قدمه الفرنسي زين الدين زيدان فى 100 مباراة قاد فيها الفريق الملكي حتى الان.

- 75 إنتصار

نجح الفرنسي زين الدين زيدان منذ توليه تدريب ريال مدريد أن يحقق الفوز فى 75 مباراة من أصل 100، بينما تعادل فى 17 مناسبة، ووقع فى فخ الهزيمة فى ثماني مبارايات فقط أمام سبعة أندية وهما (أتليتكو مدريد - إشبيلية - برشلونة - فالنسيا - ريال بيتيس - سيلتا فيجو - وفولفوسبورج الألماني).

الجدير بالذكر أنه فى الـ8 هزائم التي تعرض الفرنسي زيدان كانت 7 منهم فى الدوري الإسباني، ومباراة وحيدة فى دوري أبطال أوروبا، أمام فولفسبوج الألماني.

- أرقام قياسية

حقق الفرنسي زين الدين زيدان رقمًا قياسيًا بهز شباك المنافسين فى 73 مباراة متتالية، معادلاً بذلك رقم فريق سانتوس البرازيلي الذي يمتلك نفس عدد المرات والتي حققها بين عامي (1961/ 1963).



نجح الفرنسي زين الدين زيدان اليوم فى مباراته رقم 100 من تحقيق الإنتصار فى 13 مباراة على التوالي خارج ملعبه متفوقاً بذلك على بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق بـ12 مباراة.

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-غزارة تهديفية

أحرز فريق ريال مدريد تحت قيادة زيدان 278 هدفًا (بمعدل 2.90 هدف فى المباراة الواحدة)، فيما تلقت شباك الفريق الملكي 101 هدف خلال الـ100 مباراة التي تواجد فيها الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للميرنجي.

- 7 ألقاب

نجح الفرنسي زين الدين زيدان في حصد 7 ألقاب مع ريال مدريد حتي الآن بعد خوضه 100 مباراة فقط، وهما دوري أبطال أوروبا فى نسختين متتاليين كإنجاز تاريخي له، ليكون قد حقق بطولة دوري الأبطال كلاعب ومدرب مع نفس الفريق ويعد هذا رقما قياسيا للأسطورة الفرنسية.

كما توج زيدان بلقب كأس السوبر الأوربي مرتين ونجح فى حسم لقب الدوري الأسباني العام الماضي لصالح الفريق المالكي بعد منافسة كبيرة مع غريمة التقليدي برشلونة والتي وصلا للرمق الأخير، قبل أن ينجح أبناء زيدان من حسم اللقب لصالحهم.

وتوج أيضاّ زيدان بلقب السوبر الأسباني بعد تفوقه ذهابا وإياباً على غريمة التقليدي برشلونة، ليكون أول مدرب ولاعب يتمكن من الفوز بجميع لقاءات السور الأوروبي التي خاضها في تاريخه بداية من عام 1996 مع يوفنتوس و2002 مع ريال مدريد كلاعب ومن ثم 2016 و2017 مع ريال مدريد كمدرب.

وحصد أيضًا لقب كأس العالم للأندية النسخة الماضية، ليكون أول شخص يحصد لقب كأس العالم للأندية كلاعب ومدرب، ليكون بذلك نجح الفرنسي من حصد جميع الألقاب مع ريال مدريد خلال 100 مباراة فقط.