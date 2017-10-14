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وزير الخارجية يعود من فرنسا بعد مساندة مشيرة خطاب

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يعود من فرنسا بعد مساندة مشيرة خطاب

11:10 م السبت 14 أكتوبر 2017

وزير الخارجية يعود من فرنسا بعد مساندة مشيرة خطاب

كتب - طه عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، سامح شكري وزير الخارجية، قادما من باريس بعد مشاركته في جهود دعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وكانت وزارة الخارجية وجهت الشكر للسفيرة مشيرة خطاب، قائلة في بيان اليوم: "نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للوزيرة مشيرة خطاب، التى خاضت معركة انتخابية شرسة على منصب مدير عام اليونسكو بشجاعة نادرة وروح محارب في مواجهة أمواج عاتية ومعوقات صعبة خلال مختلف جولات التصويت التي جرت على مدار الأسبوع الماضي".

وفازت المرشحة الفرنسية، أودري أزولاي، برئاسة اليونسكو بـ 30 صوتاً مقابل 28 للمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وخسرت "مشيرة خطاب" الانتخابات بعد جولة حاسمة مع المرشحة الفرنسية، التي فازت لتتنافس مع المرشح القطري.

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