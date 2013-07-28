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موقع فلسطيني: السلطة سلمت مصر تقارير عن تورط "حماس" في أحداث "رابعة" و"سيناء"

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موقع فلسطيني: السلطة سلمت مصر تقارير عن تورط "حماس" في أحداث "رابعة" و"سيناء" موقع فلسطيني: السلطة سلمت مصر تقارير عن تورط "حماس" في أحداث "رابعة" و"سيناء"
مدير الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية سلم السفارة المصرية

كتب : محمد شنح منذ 13 دقيقة

نقل موقع "فلسطين الآن" عن مصدر فلسطيني مطلع، أن نائب السفير المصري في رام الله السكرتير الأول في السفارة طارق طايل التقى مؤخرًا مع نائب مدير جهاز الأمن الوقائي في السلطة العميد رفعت كلاّب في مقر السفارة بمدينة رام الله، حيث سلم الأخير تقارير مكتوبة حول تدخل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الشأن المصري الداخلي ومعلومات حول ذلك.

وقالت "فلسطين الآن"، إن المصدر صرح لوكالة "قدس برس" للأنباء، إن طايل استمع من كلاّب، والذي شغل منصب مدير الأمن الوقائي سابقًا في قطاع غزة، بشكل مفصل حول الدور الذي تقوم به "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" في ، وسلمه تقارير مكتوبة حول نشاط لعناصرها في شبه جزيرة سيناء.

كشفا بأسماء قادة من "القسام" ينسقون مع مجموعات جهادية في سيناء

وأضاف المصدر، أن كلاّب أكد لطايل أن "كتائب القسام قدمت دعم للرئيس السابق محمد مرسي وأنصاره المعتصمين في عدة ميادين في مصر منذ عزله مطلع الشهر الجاري"، كما زود "طايل" بقائمة أسماء لقادة في "كتائب القسام"، قال إنهم ينسقون مع المجموعات الجهادية في سيناء من أجل ضرب الأمن القومي المصري، بحسب كلاّب.

واستنادًا إلى المصدر ذاته؛ فإن كلاّب قدم طلبًا رسميًا من رئيس السلطة محمود عباس بمواصلة الحملة على الأنفاق بين قطاع غزة ومصر، والتي تدخل المواد التموينية والوقود لسكان القطاع من أجل القضاء عليها بشكل كامل، متعهدًا بنقل أي معلومة عن أنفاق جديدة لم يتم تدميرها كي يتوجه الأمن المصري لها ويدمرها.

وكانت حركة "حماس" و"كتائب القسام"، أشارتا إلى أن كل ما ينشر عن تدخلنا في الشأن المصري، معلومات تحريضية ضد قطاع غزة من أجل تشديد الحصار عليه.

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