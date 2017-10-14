استجابة لـ«التحرير».. إعادة تطوير طريق البلاجات في الإسماعيلية (صور)

التحرير

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استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية لما نشر على "التحرير" بشأن تهالك طريق البلاجات بالرغم من الانتهاء من تطويره منذ مايقرب من شهر تقريبًا.

وأعاد مسؤولو مجلس مدينة الإسماعيلية الشكل الجمالي إلى الشارع مجددا، كما تم تصليح البلدورات والبلاط الحديث الذي تم تركيبه خلال الفترة السابقة مع إزالة بواقي البناء وفتح طريق الخدمات.

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وكانت «التحرير» نشرت تقريرا عن اعتماد مبلغ مليوني و150 جنيها لتطوير وتجميل ورفع كفاءة 2 كيلو متر بمنطقة طريق البلاجات، منذ عام تقريبًا، وانتهت عملية التطوير منذ شهر، إلا أن الطريق مازال يعاني من الإهمال بعد فقدان المتابعة مع المقاول المسؤول عن تطوير ذلك الطريق.. للمزيد اقرأ: «تهالك طريق في الإسماعيلية بعد شهر من تطويره بتكلفته مليوني جنيه»