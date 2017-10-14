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«100 مباراة وإنهاء سطوة برشلونة».. أرقام لا تفوتك من مواجهة ريال مدريد وخيتافي

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«100 مباراة وإنهاء سطوة برشلونة».. أرقام لا تفوتك من مواجهة ريال مدريد وخيتافي «100 مباراة وإنهاء سطوة برشلونة».. أرقام لا تفوتك من مواجهة ريال مدريد وخيتافي

التحرير

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نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التغلب على نظيره نادي خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستعرض لكم «التحرير» أبرز أرقام جاءت في المباراة..

- المباراة الـ100

زيدان

تعد مباراة خيتافي هي رقم 100 في مسيرة زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، منذ تولى تدريب الفريق، حيث نجح "زيزو" في الفوز في 76 مباراة وتعادل في 16 وخسر في 8، واستطاع الفريق إحراز 278 هدفا.

- كسر رقم برشلونة

ريال مدريد

بفوز اليوم يكون ريال مدريد قد حقق الفوز في 13 مباراة متتالية خارج ملعبه منذ الموسم الماضي وحتى الآن، وسجل خلالها 35 هدفاً، واستقبل 12 هدفاً.

في الموسم الماضي، حقق ريال مدريد تسعة انتصارات متتالية على فياريال 3-2، وإيبار 4-1، وأتليتك بلباو 2-1، وليجانيس 4-2، وسبورتنج خيخون 3-2، وديبورتيفو لاكورونيا 6-2، وغرناطة 4-0، وسليتا فيجو 4-1، ومالجا 2-0.

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وكان برشلونة قد حقق الفوز في 12 مباراة متتالية خارج ملعبه في الفترة بين مايو 2010 ويناير 2011.

- أول هدف لرونالدو

رونالدو

تمكن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم الفريق الملكي في إحراز أول أهدافه بالدوري الإسباني هذا الموسم بعد ثمانية جولات من عمر الليجا.

- عودة بنزيما

بنزيما

 تمكن كريم بنزيما، من تسجيل الهدف رقم 123 له في الليجا مع ريال مدريد معادلاً رقم "بيري" لاعب الملكي السابق.

بل عادل الدولي الفرنسي رقم النجم "خوانيتو" كأفضل سابع هداف في تاريخ ريال مدريد بـ 182 هدفا.

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التحرير

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