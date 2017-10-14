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الجامعة العربية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

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مصراوي Masrawy

الجامعة العربية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

10:26 م السبت 14 أكتوبر 2017

الجامعة العربية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

أحمد أبو الغيط

القاهرة - (د ب أ)

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا بعد ظهر اليوم السبت منشآت بوسط العاصمة الصومالية مقديشيو، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.

كما أحدث التفجيران تدميراً بأحد الفنادق الواقعة وسط المدينة، وضرراً بمبنى بعثة جامعة الدول العربية الذي يقع على مقربة من موقع التفجيرات.

وأعرب أبو الغيط عن خالص التعازي للحكومة الصومالية ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة بمواصلة دعمها للجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسات الأمنية الصومالية من أجل مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وأعاد المتحدث الرسمي التأكيد على الثقة الكاملة للجامعة في قدرة الصومالية على مواجهة الإرهاب والتهديد الذي يمثله في ظل ظروف شديدة الصعوبة، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بمضاعفة الدعم الذي يقدمه للحكومة الفيدرالية لمساندة مؤسساتها الأمنية ولجهود الصومال في بناء مؤسساته.

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