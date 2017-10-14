الأمن الروسي يفكك خلية سرية موالية لداعش في موسكو
الأمن الروسي يفكك خلية سرية موالية لداعش في موسكو
10:24 م السبت 14 أكتوبر 2017
الأمن الروسي
موسكو - أ ش أ:
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيك خلية سرية موالية لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة موسكو ومحج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية.
ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) دون المزيد من التفاصيل.
وقد حذرت الإستخبارات الروسية مؤخرا من احتمال تأسيس شبكة إرهابية عالمية ، وذلك في ظل تنامي الضغط على تنظيم (داعش).
وقال الكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الإستخبارات الروسية الداخلية "إف إس بي" في مدينة كراسنودار جنوب روسيا إنه نظرا لأن داعش يكاد يكون قد هزِم في سوريا والعراق فإن تأسيس شبكة جديدة يعد بمثابة هدف إستراتيجي لقادة العديد من الجماعات الإرهابية.
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