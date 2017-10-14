أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمن الروسي يفكك خلية سرية موالية لداعش في موسكو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمن الروسي يفكك خلية سرية موالية لداعش في موسكو

10:24 م السبت 14 أكتوبر 2017

الأمن الروسي يفكك خلية سرية موالية لداعش في موسكو

الأمن الروسي

موسكو - أ ش أ:

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيك خلية سرية موالية لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة موسكو ومحج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية.

ذكرت ذلك قناة ( اليوم) دون المزيد من التفاصيل.

وقد حذرت الإستخبارات الروسية مؤخرا من احتمال تأسيس إرهابية عالمية ، وذلك في ظل تنامي الضغط على تنظيم (داعش).

وقال الكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الإستخبارات الروسية الداخلية "إف إس بي" في مدينة كراسنودار جنوب روسيا إنه نظرا لأن داعش يكاد يكون قد هزِم في سوريا والعراق فإن تأسيس شبكة جديدة يعد بمثابة هدف إستراتيجي لقادة العديد من الجماعات الإرهابية.

هذا المحتوى من

2544d8bf99.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش السوري أنهى عملياته بالقضاء على داعش في مدينة الميادين

    أخبار

  • الحشد الشعبي يقتل انتحاريا من "داعش" جنوب صلاح الدين بالعراق

    أخبار

  • روسيا: خلافات عميقة بين موسكو ولندن بشأن محاربة الإرهاب في سوريا

    أخبار

  • التحالف الدولي: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 85 % من مدينة الرقة

    أخبار

إعلان

4deffa08e1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا