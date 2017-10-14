مصرع طالب بالشرطة وإصابة 4 آخرين في تصادم بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طالب في كلية الشرطة مصرعه، وأصيب 4 آخرون، إثر حادث تصادم بين سيارتين وأتوبيس على الطريق الدائري في نطاق مسطرد بشبرا الخيمة، ونُقل المتوفي والمصابون إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من النقيب نصر الدين محمد، الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وأتوبيس (ميني باص)، أسفر عن مصرع "محمود. ن. ع"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، وإصابة 4 آخرين.

نُقل المتوفي والمصابون إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.​