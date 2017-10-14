أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع طالب بالشرطة وإصابة 4 آخرين في تصادم بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طالب بالشرطة وإصابة 4 آخرين في تصادم بالقليوبية

10:25 م السبت 14 أكتوبر 2017

مصرع طالب بالشرطة وإصابة 4 آخرين في تصادم بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طالب في كلية الشرطة مصرعه، وأصيب 4 آخرون، إثر حادث تصادم بين سيارتين وأتوبيس على الطريق الدائري في نطاق مسطرد بشبرا الخيمة، ونُقل المتوفي والمصابون إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من النقيب نصر الدين محمد، الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وأتوبيس (ميني باص)، أسفر عن مصرع "محمود. ن. ع"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، وإصابة 4 آخرين.

نُقل المتوفي والمصابون إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة عقيد شرطة وسائقه في حادث تصادم بالقليوبية

    أخبار

  • بالأسماء.. إصابة 9 في حادث أتوبيس رحلات ببورسعيد

    أخبار

  • القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل أمين شرطة بالخانكة

    أخبار

  • ضبط طن ونصف لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستخدام بالقليوبية

    أخبار

إعلان

22d9536a81.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف