أردوغان ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه العنف في مصر

أردوغان: الديمقراطية ذبحت في مص ويتم الآن ذبح الأمة.. والخارجية التركية تدعو إلى نقل السلطة إلى قيادة ديمقراطية

كتب : أ ف ب السبت 27-07-2013 22:37

أدان رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان السبت، ما وصفه بأنه "مجزرة" في مصر منتقدا الأسرة الدولية على "صمتها".

وقال أردوغان قوله خلال إفطار في إسطنبول: "في مصر، ذبحت الديموقراطية، ذبحت الإرادة الوطنية، والآن، يتم ذبح الأمة" مضيفا "أولئك الصامتون أمام هذه المجزرة أياديهم ووجوهم ملطخة بالدماء، أولئك الذين يقفون موقف المتفرج أمام هذه المجزرة هم شركاء فيها".

وخاطب أردوغان بي بي سي وسي إن إن وغيرها من وسائل الإعلام العالمية بقوله: "لماذا لا ترون شيئا، لماذا لا تسمعون شيئا؟" كما انتقد عدم تحرك الدول الإسلامية التي حذرها بقوله "ما زلتم صامتين، ولكن إلى متى؟ لا تنسوا أنكم قد تواجهون الأمر نفسه غدا؟"

وفي سياق متصل دعت وزارة الخارجية التركية من جانبها إلى نقل السلطة إلى قيادة ديموقراطية، وأدانت الخارجية التركية من جانبها بشدة هذه الأحداث الخطيرة غير المقبولة على الإطلاق". وأضافت في بيان أن "فتح النار على متظاهرين يبدون رأيهم وتمسكهم بالديمقراطية هو وضع لا يقبله الضمير الإنساني" مشيرة إلى أنه "مع هذه الأحداث الأخيرة نفهم مرة أخرى أهمية الانتقال إلى قيادة ديمقراطية قائمة على أساس إرادة الشعب المصري ومدعومة بشرعية دستورية".

وتظاهر المئات تلبية لدعوة هيئة الإغاثة الإسلامية "آي اتش اتش" السبت في إسطنبول ضد السلطات المصرية الموقتة، وفق ما نقلت وكالة دوغان للأنباء، وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الفاتح "لا أحد يستطيع وقف التيار الإسلامي"، و"ليرحل السيسي نحن مع مرسي".