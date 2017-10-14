ارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا في بورتريكو إلى 48 قتيلا

واشنطن - أ ش أ:

أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة من واشنطن الليلة بارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا الذى ضرب مؤخرا منطقة بورتريكو - الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة - إلى 48 قتيلا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ريكاردو روسيلو حاكم بورتريكو طلب الحصول على مساعدات خارجية من أجل استعادة التيار الكهربائي الذى يأمل أن يعيده بحلول منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف روسيلو - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - أن مهمة استعادة التيار الكهربائي مهمة ضخمة، فيما أكد مسئولون في وقت سابق أن استعادة الكهرباء في بورتريكو لن يتم قبل شهر مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن 85 في المائة من بورتريكو مازالت بدون كهرباء منذ هبوب إعصار ماريا عليها في العشرين من شهر سبتمبر الماضي.