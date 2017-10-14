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ارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا في بورتريكو إلى 48 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا في بورتريكو إلى 48 قتيلا

10:22 م السبت 14 أكتوبر 2017

ارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا في بورتريكو إلى 48 قتيلا

إعصار ماريا في بورتريكو

واشنطن - أ ش أ:

أفادت آخر التقارير الواردة من واشنطن الليلة بارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا الذى ضرب مؤخرا منطقة بورتريكو - الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة - إلى 48 قتيلا.

وذكرت "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ريكاردو روسيلو حاكم بورتريكو طلب الحصول على مساعدات خارجية من أجل استعادة التيار الكهربائي الذى يأمل أن يعيده بحلول منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف روسيلو - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - أن مهمة استعادة التيار الكهربائي مهمة ضخمة، فيما أكد مسئولون في وقت سابق أن استعادة الكهرباء في بورتريكو لن يتم قبل شهر مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن 85 في المائة من بورتريكو مازالت بدون كهرباء منذ هبوب إعصار ماريا عليها في العشرين من شهر سبتمبر الماضي.

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Asha

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