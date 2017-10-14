ظريف: إدارة ترامب تتجاهل حقائق الواقع وتضر بمصداقيتها دوليا

طهران - أ ش أ:

اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بتجاهل حقائق الواقع في منطقة الشرق الأوسط، والإضرار بسمعة الولايات المتحدة في العالم.

وأضاف ظريف - في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية: "إن رفض ترامب التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن جميع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 ما زالت تقف بقوة إلى جانب إيران.

واستكمل: أن "الاتفاق النووي ما زال ساريا وأن إعلان ترامب أمس رفض تجديد التصديق على التزام طهران بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي سينطوي على عواقب سلبية تتمثل في عدم ثقة أحد في أية مفاوضات طويلة قد تجرى مع الولايات المتحدة في المستقبل".

وحول التداعيات المحتملة لخطاب ترامب ومدى تأثيره على تطلع شركة "بوينج " الأمريكية لبيع 80 طائرة جديدة لإيران؟ قال ظريف "إن طهران ليس لديها خلافات مع الشركات الأمريكية".

وتابع ظريف: "أعتقد أن إدارة ترامب تتجاهل حقائق الواقع في منطقتنا، واعتقد أيضا أنه يتعين على الولايات المتحدة وعلى إدارة ترامب على الأخص أن تعالج الاضطرابات التي تعاني منها في المعرفة والوعي بالأوضاع في المنطقة على أرض الواقع".

وكشف ظريف النقاب عن أن خطاب ترامب لم ينطوي على أية مفاجأة، حيث قام مسئولون أوربيون - لم يحددهم - بإبلاغ طهران بما يصل إليهم من معلومات من البيت الأبيض.