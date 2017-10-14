أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

انقطاع المياه عن 3 مناطق بالجيزة بعد كسر مفاجئ في الخط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انقطاع المياه عن 3 مناطق بالجيزة بعد كسر مفاجئ في الخط

10:21 م السبت 14 أكتوبر 2017

انقطاع المياه عن 3 مناطق بالجيزة بعد كسر مفاجئ في الخط

أرشيفية

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع المياه بمناطق "عزب أبو رواش - بني مجدول – كرداسة" بمحافظة الجيزة، بعد حدوث كسر في خط مياه بقطر 500 مم المار أسفل طريق " ـــــ إسكندرية" الصحراوي.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم السبت، أنها وفرت مصادر تغذية بديلة لمنطقة كرداسة بتحويل بعض الخطوط إليها، بالإضافة لتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة بأبو رواش وبني مجدول لحين انتهاء الإصلاحات.

وقدمت الشركة اعتذارا عن العطل المفاجئ، وأكدت أنه خارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لاصلاح الخط في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة أنه في حالة طلب سيارات المياه للأماكن المتأثرة يرجي الاتصال على الخط الساخن 125 .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وسط تشديدات أمنية.. محافظة الجيزة تكشف أسباب إزالة سور "نادي "

    أخبار

  • اليوم.. البرلمان يناقش طلبات إحاطة حول تأخر إنشاء المدارس ومشكلات

    أخبار

  • "حب الوطن" يوزع 20 ألف استمارة بالجيزة لمطالبة بالترشح لولاية

    أخبار

  • ​"التعليم" تهنئ الشعب بانتصارات أكتوبر.. وتنتج أغنية "الليلة دي"

    أخبار

إعلان

0c0d1b7b35.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة