انقطاع المياه عن 3 مناطق بالجيزة بعد كسر مفاجئ في الخط

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع المياه بمناطق "عزب أبو رواش - بني مجدول – كرداسة" بمحافظة الجيزة، بعد حدوث كسر في خط مياه بقطر 500 مم المار أسفل طريق "مصر ـــــ إسكندرية" الصحراوي.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم السبت، أنها وفرت مصادر تغذية بديلة لمنطقة كرداسة بتحويل بعض الخطوط إليها، بالإضافة لتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة بأبو رواش وبني مجدول لحين انتهاء الإصلاحات.

وقدمت الشركة اعتذارا عن العطل المفاجئ، وأكدت أنه خارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لاصلاح الخط في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة أنه في حالة طلب سيارات المياه للأماكن المتأثرة يرجي الاتصال على الخط الساخن 125 .